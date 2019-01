Dreiging rond kerk

We kregen informatie binnen dat er gevaar zou zijn rond de kerkdiensten die gisteren en vandaag werden gehouden. Hoe de tip precies bij ons terecht kwam, willen we niet zeggen. De informatie werd als serieus ingeschat, daarom is er snel opgeschaald. In overleg met het kerkbestuur zijn de diensten van zondag en maandag afgelast. Zondag is de Dobbelmannweg bewaakt door agenten om te voorkomen dat er iets bij het kerkgebouw kon gebeuren.

De dreiging was specifiek gericht op het kerkgebouw in Nijmegen. Er was geen informatie dat er andere gebouwen van het kerkgenootschap bedreigd werden. Daarom konden de kerkgangers elders naar de kerk. De dreiging was bovendien gericht op dit weekend, daarom is de bewaking inmiddels afgebouwd.

Er loopt nog een onderzoek om te achterhalen waar de dreiging vandaan komt. Het is nog onduidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is. Ook over een motief is niets bekend.