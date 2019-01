Telefoondieven opgepakt

Op zaterdag 5 januari rond 04.00 uur werd op de dansvloer bij een horecagelegenheid op het Janskerkhof een telefoon uit een broekzak gestolen. Tijdens het dansen botste iemand tegen de telefooneigenaar aan en voordat ze het wist was haar telefoon verdwenen. Na de diefstal kon de politie met hulp van de portiers een 28-jarige verdachte aanhouden.

Diezelfde nacht rond 05.15 uur was het ook raak in een horecagelegenheid op de Korte Jansstraat. Tijdens het bellen werd een telefoon uit de handen van de eigenaar gegrist. Hij rende vervolgens zelf achter de dief aan. Politieagenten ter plaatse werden geholpen door cameratoezicht die de 24-jarige verdachte had gespot toen hij zich probeerde te verstoppen. De gestolen telefoon had hij nog bij zich en kon gelijk terug gegeven worden aan de eigenaar.

Voorkom diefstal van uw telefoon

De politie krijgt vaker meldingen en aangiftes binnen van soortgelijke telefoondiefstallen. Voorkom daarom dat uw telefoon wordt gestolen tijdens het stappen met deze tips:

Maak gebruik van de aangeboden beveiligde garderobe in een horecagelegenheid.

Houd waardevolle spullen zoveel mogelijk bij je, op een veilige plaats.

Merk je dat je telefoon kwijt is, stel het personeel en/of de portier hier direct van op de hoogte.

Wat kan u doen om uw telefoon te beschermen na diefstal?