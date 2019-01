Man aangehouden na mishandeling van agent

De Zaandammer reed op een bromfiets over de Peperstraat. Na een stopteken werd de verdachte op de A.G.Verbeekstraat aan de kant gezet. De verdachte wilde verder ‘steppen’ en luisterde niet naar de agenten, die hem daarbij aan zijn kleding vastpakten. Vervolgens sloeg de verdachte een van de agenten hard in het gezicht. De andere agent moest dreigen met gebruik van pepperspray om de 16-jarige verdacht weer tot bedaren te brengen. Daarna is hij aangehouden en overgebracht naar het politiebureau, waar de jongeman in verzekering is gesteld. Door de agent is aangifte van mishandeling tegen hem gedaan is door een arts behandeld aan het politibureau. Bij geweld tegen politieambtenaren wordt altijd aangifte gedaan.

Lees hieronder hoe dat werkt; https://www.politie.nl/themas/geweld-tegen-politie-en-hulpverleners.html