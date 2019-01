Twee inbrekers aangehouden na achtervolging

Door een alerte getuige werd gezien dat de mannen zich verdacht ophielden in de omgeving van het Meeuwenpad. Toen zij er daarna in een auto vandoor gingen en agenten hen op de Zandvoorterweg wilden controleren, gingen de verdachten er met gedoofde lichten vandoor in de richting Haarlem. De bestuurder pleegde daarbij meerdere overtredingen. Op het Theemsplein in Haarlem stapte plotseling de bijrijder uit en hij kon meteen worden opgepakt. Even later blijkt de auto gestopt te zijn in de Haarlemse van ’t Hoffstraat. Daar wordt na enige tijd ook de bestuurder aangehouden. Beide verdachten zijn voor nader onderzoek ingesloten.

2019004152