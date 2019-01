Onderzoek naar mogelijk schietincident

Agenten gingen in de omgeving op zoek naar de verdachten en de donkerkleurige Volkswagen Golf, maar troffen die niet meer aan. Wel spraken agenten uitgebreid met een van de slachtoffers die zij op de Brahmslaan tegenkwamen. Hij vertelde dat hij samen met een vriend op het Zwembadpad liep en er plotseling een donkerkleurige Volkswagen Golf aan kwam rijden, vanuit de richting van de Mozartlaan. Omdat beide mannen het niet vertrouwden, renden ze weg van het voertuig. Een slachtoffer rende richting het nabijgelegen partycentrum “Onder Ons” en het andere slachtoffer rende richting de Tramkade. Er zou op beide mannen geschoten zijn en voor zover bekend raakte daar niemand bij gewond. Een van de slachtoffer is voornemens aangifte te doen van het incident.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche Westland/Delft zoekt getuigen. Hebt u iets gezien of gehoord op zondagavond 6 januari in de omgeving van het Zwembadpad? Of bezit u camerabeelden waarop de donkerkleurige Volkswagen Golf en/of de verdachten op te zien zijn? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Liever anoniem? Bel M. 0800-7000.