Getuigenoproep: bejaarde vrouw beroofd

De politie kreeg een melding van een beroving aan de Delflandseweg in Schiedam. Agenten gingen erheen en troffen een gewonde 84-jarige vrouw aan. De vrouw was bij kennis en vertelde dat een man tegen haar opbotste, haar tas van haar arm rukte en er vandoor ging.

Volgens getuigen is hij via de trap omhoog de Brandersbrug op gevlucht. Daarna is hij verder gerend in de richting van de brandweerkazerne aan de ‘s-Gravenlandseweg in Schiedam.