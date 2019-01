Inbraak leidt tot aanhouding gedupeerde

Gerommel

Een getuige hoorde op zondagochtend 6 januari gerommel uit de woning komen, zag meerdere mensen het huis binnenkomen en belde 112. Nog voor dat de agenten arriveerden, bleken de vogels al gevlogen. Bij controle bleek dat er niemand in het huis aanwezig was. Wel vonden de agenten de drugs. De 38-jarige bewoner meldde zich later bij de politie en kon meteen blijven.



Wegrijden

Een andere getuige zag twee mannen wegrijden in een rode personenauto. Die werd door agenten gezien op de Parallelweg en aan de kant gezet. De mannen voldeden aan het signalement en konden mee naar het bureau. Hun auto is in beslaggenomen en de politie zet het onderzoek voort.