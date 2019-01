Politie houdt vier mensen aan na megadiefstal koper

Anonieme melding

De zaak kwam aan het rollen door een anonieme melding aan bij de politie, waarin gemeld werd dat eind december een partij van zo’n 7000 kg koper gestolen was uit een bedrijf aan de Dordtse Vierlinghstraat . De melder gaf ook aan dat het metaal te vinden was in een bedrijfspand aan de Helmholtztraat.



Plan maken

Het bekijken van de camerabeelden van het bedrijfsterrein bevestigden dat er in het weekend vóór Oud& Nieuw daadwerkelijk meerdere rollen koper waren weggenomen én waar de vermoedelijke vindplaats te vinden was. Rechercheurs maakten vervolgens een plan om tot aanhoudingen over te gaan. Ze belden de eigenaar van pand aan de Helmholzstraat met de mededeling dat zij later die dag zijn pand aan de Helmholtzstraat wilden doorzoeken en vroegen om zijn medewerking. Kort na dat telefoontje kwamen meerdere mensen in grote haast naar het pand, kennelijk om het daar opgeslagen koper weg te halen. Die kans kregen ze niet, want agenten wachtten hen met open armen op. De vrouwelijke verdachte werd in de buurt aangehouden. In het pand werden ook honderden (vermoedelijk) xtc-pillen aangetroffen en zo’n 25.000 Viagrapillen en in beslaggenomen.



Nog meer mensen

De verdachten zitten vast en de politie onderzoekt de zaak verder. Op de camerabeelden zijn namelijk nog meer mensen te zien in wie de recherche geïnteresseerd is De politie roept hen op zich te melden.