Politie zoekt getuigen overval in woning in Schiedam

De 70-jarige man was voornemens een nieuwe koffieautomaat aan te schaffen voor zijn restaurant. Hij werd door de ‘verkoper’ uitgenodigd om de koffiemachine te bekijken in een woning aan de J.P. Troelstralaan in Schiedam. Het slachtoffer had € 4.000, - op zak in de veronderstelling dat de deal daar gesloten zou worden.

Eenmaal in de woning werd het slachtoffer door nog twee onbekende mannen overvallen. Hij werd door één van de mannen van achteren stevig bij zijn nek gepakt. De andere dader doorzocht de zakken van het slachtoffer en nam het geldbedrag en de portemonnee van het slachtoffer mee. Daarna zijn zij de woning ontvlucht.