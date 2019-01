Man gestoken bij beroving

Het incident gebeurde rond 18.30 uur. Het slachtoffer vertelde tegen agenten dat hij een afspraak had met een onbekende man om iets te verkopen. Ze ontmoetten elkaar in een auto in de buurt van de Trekpot. De man werd plotseling met een mes gestoken en beroofd. Het slachtoffer wist daarna naar een omliggend bedrijf te gaan om de hulpdiensten te waarschuwen. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.