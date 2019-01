Huiselijk geweld escaleert, vrouw vlucht naar het dak

Tilburg - In de wijk Korvel is een 22-jarige vrouw samen met haar 4-jarig zoontje afgelopen nacht naar het dak van haar woning gevlucht uit angst voor haar 28-jarige ex vriend die haar had bedreigd. Ook zou hij haar en haar kind hebben geslagen. De verdachte is door de politie omstreeks 02.00 uur aangehouden.