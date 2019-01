Politie onderzoekt ernstig misdrijf en zoekt getuigen

De politie is op zoek naar mensen die zondagmiddag twee mannen en een vrouw in elkaars gezelschap hebben zien lopen in de omgeving van de Gravenstraat; de Zusterstraat; Plein 1940; de Gortstraat of het Kerspel. Ook is de politie op zoek naar mensen in deze straten, die in het bezit zijn van een camera of een dashcam.