Verdachte inbrekers van het dak gehaald

Bij de meldkamer kwam maandag in de vroege ochtend rond 1.45 uur een telefoontje binnen dat geprobeerd werd in te breken in een woning aan de Osse Monsterstraat. De bewoonster hoorde gerommel bij de woning en toen ze uit het raam naar buiten keek stond ze oog in oog met een onbekende man. Agenten gingen direct naar de locatie toe en hielden op straat in een brandgang kort voor 2.00 uur een 22-jarige verdachte aan waarvan de woonplaats nog onbekend is. De agenten ontdekten dat de ruit van een woningdeur vernield was in het appartementencomplex. Voor zover bekend werd er niets gestolen.



Verdachten op het dak

Ook werden geluiden gehoord vanaf het dak van het appartementencomplex. Samen met buurtbewoners en met de hulp van de politiehelikopter troffen we nog twee verdachten aan op het dak van het gebouw. Dankzij de warmtebeelden van de helikopter werden de twee mannen van 26 en 28 jaar uit Berkel en Rodenrijs, al snel liggend op het dak gevonden. Met een hoogwerker van de brandweer werd het tweetal rond 3.00 uur naar beneden gehaald en aangehouden. In de omgeving vond de politie verschillende inbrekersmaterialen. Die zijn in beslag genomen. Het drietal zit vast voor verder onderzoek.