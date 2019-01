Bestuurders na drugsgebruik aangehouden

De controle werd die nacht op de Laan van Duuring gehouden tussen 03.00 en 12.00 uur. In totaal werden er 27 bestuurders op alcohol- en drugsgebruik gecontroleerd. Zestien van hen bleken tijdens de speekseltest onder invloed van drugs te zijn. Bij de controle was ook een arts aanwezig. Hij controleerde het bloed om zo te achterhalen welke drug/ drugs er waren gebruikt. Tegen alle 16 bestuurder wordt proces-verbaal opgemaakt. Zij moeten zich op een later tijdstip verantwoorden voor een rechter.

Aanscherping Wegenverkeerswet

De Wegenverkeerswet is aangescherpt op het gebruik van tien aangewezen drugs om de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Afhankelijk van de werkzame stof hebben drugs in verschillende mate een negatieve invloed op de rijvaardigheid van de bestuurder. Drugs kunnen bijvoorbeeld leiden tot overmoedig rijgedrag, maar ook versuffen of slaperig maken. Gebruik van verschillende drugs of de combinatie van drugs met alcohol leidt tot een nog hoger risico op ernstige verkeersongevallen.

Risico's

Drugs kunnen langere tijd in het lichaam aanwezig blijven na het gebruik. Dit is afhankelijk van diverse factoren: het type drugs, de kwaliteit van de drugs, de frequentie en mate van gebruik en individuele kenmerken, zoals de stofwisseling en het gewicht van de betrokken persoon. Deelname aan het verkeer kan ook nog risicovol zijn als de drugs enkele dagen eerder zijn gebruikt.

Speekseltest

Met een speekseltest is snel en eenvoudig te zien of er een of meer aangewezen drugs zijn gebruikt. Politieagenten kunnen weggebruikers verplichten mee te werken aan het afnemen van speeksel. Als uit de test blijkt dat iemand drugs heeft gebruikt, wordt een vervolgonderzoek ingesteld. Een arts of verpleegkundige neemt hiervoor bloed af en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) analyseert bloedmonsters op het type drugs en de hoeveelheid drugs. De uitslag van het bloedonderzoek geldt als bewijsmiddel.