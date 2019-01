Verdachte aangehouden voor poging doodslag

Ook al is er een verdachte aangehouden, we doen nogmaals een dringend beroep op getuigen. We zijn op zoek naar een aantal fietsers die op 26 december tussen 20.00 uur en 20.15 uur op de hoek van de Gravendijk/Gravenallee hebben gestaan bij het kanaal Almelo-Nordhorn. Was u die bewuste woensdagavond op deze locatie en heeft u wat gezien of gehoord? Dan komen we graag met u in contact! Ook komen we graag in contact met mensen die in de buurt van het kanaal Almelo-Nordhorn wonen en camerabeelden hebben. Heeft u informatie of beelden? Dan kunt u contact met ons opnemen via het nummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Hier kunt u ook uw camerabeelden uploaden. Liever anoniem uw informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2018580394 (AC)