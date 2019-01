Getuigen gezocht: Zwaar verkeersongeval N201 bij Vinkeveen

Rond 16:00 uur kwam een witte bestelauto frontaal in botsing met een voertuig dat op de tegengestelde rijbaan reed. Twee inzittenden van de het voertuig raakten hierbij bekneld. De brandweer heeft de twee inzittenden kunnen bevrijden. Zij en de bestuurder van de bestelauto zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Zij waren allemaal aanspreekbaar.

Uw tip!

Het tactische verkeersteam van de politie onderzoekt wat er precies heeft plaatsgevonden en is daarbij op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u misschien opnamen gemaakt van het ongeval? Alles helpt. Geef uw tips door via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.