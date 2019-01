Onderzoek overval hotel Almere

Woensdagavond 2 januari rond 18.00 uur werd de politie gealarmeerd vanwege een overval op een hotel aan de Koetsierbaan in Almere. Een getuige meldde dat twee mannen in donkere kleding waren weggevlucht. Korte tijd daarna zagen agenten twee personen staan die voldeden aan het signalement. Toen agenten het tweetal aanspraken, rende één van de twee weg. Bij de aanhouding van deze verdachte, is een waarschuwingsschot gelost. De andere verdachte is direct aangehouden.

Geen verdachten

De recherche is een onderzoek gestart. Op basis van het tactisch onderzoek en de verhoren is gebleken dat beide verdachten niets met de overval te maken hadden. De mannen zijn de dag na de overval vrijgelaten.

De recherche is op zoek naar de twee daders en hoopt dat getuigen gezien hebben waar de twee daders naar toe gevlucht zijn.

Signalementen

Uit camerabeelden is gebleken dat één van de daders ongeveer 1.75 lang is en een donkere huidskleur heeft. Hij droeg een donkere jas met capuchon, een donkere (trainings-) broek en lichtgekleurde schoenen. De tweede dader is ongeveer 1.85 meter lang en heeft blanke / licht getinte huidskleur. Hij droeg een donkere jas van het merk North Face met capuchon, een donkere broek en donkere schoenen.

Bellen

Heeft u de daders na de overval op het hotel gezien, herkent u het signalement of heeft u informatie die kan leiden tot de identiteit van de verdachten, belt u dan naar de recherche in Almere via 0900-8844. Kent u de verdachten en wilt u graag anoniem blijven. Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.