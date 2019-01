Tweede aanhoudingen na geweld bij demonstratie

De demonstratie werd vroegtijdig beëindigd vanwege ongeregeldheden. Er werd o.a. met objecten naar demonstranten en politie gegooid. Agenten gaven op dat moment prioriteit aan het herstellen van de orde en veiligheid voor alle aanwezigen op het Moskeeplein. Relschoppers werden verdreven en demonstranten verlieten de locatie met een busje. Er werden op dat moment nog geen aanhoudingen verricht.

Twee aanhoudingen

Na de demonstratie heeft de politie beelden van de ongeregeldheden geanalyseerd om te zien wie verantwoordelijk was voor welk strafbaar gedrag. Dat leidde tot de aanhouding van een inmiddels 23-jarige Utrechter op 22 oktober. Hij werd aangehouden voor openlijke geweldpleging. De tweede aanhouding volgde donderdagavond 3 januari. Deze man was herkenbaar in beeld en agenten wisten wie het was. Deze 22-jarige man mocht buiten heterdaad aangehouden worden zodra agenten hem zouden zien. Dat gebeurde donderdagavond. De man, met onbekende woonplaats, werd aangehouden voor openlijke geweldpleging.

Er zijn meer beelden met herkenbare personen die strafbaar gedrag vertonen. Volgens procedure mogen deze beelden aan het publiek getoond worden als binnen de politie de personen binnen een bepaalde periode niet herkend zijn. Zodra dit juridisch mogelijk is, zullen deze beelden getoond worden via opsporingsprogramma’s.