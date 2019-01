Cold case-kalender. Zaak Salvatore Nicolosi

Salvatore was glazenwasser. Hij vertelde op de avond van 2 januari 1998 aan zijn vrouw dat hij voor een afspraak even weg moest. Hij kwam niet meer terug en zijn vrouw heeft hem één dag later, op 3 januari, als vermist opgegeven. Op zondag 4 januari 1998 werd op het bedrijventerrein De Baanstee II in Purmerend het lichaam aangetroffen van Salvatore. Hij bleek vermoord te zijn en zijn lichaam is daarna in brand gestoken.

Het is nooit bekend geworden met wie hij die avond van 2 januari een afspraak had en wie hem dit heeft aangedaan. In 1987 was Salvatore vanuit Sicilië naar Nederland gekomen om hier een beter bestaan op te bouwen. Helaas heeft dit niet kunnen gebeuren.