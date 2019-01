Vrouwen aangerand

De politie sluit niet uit dat meerdere vrouwen zijn benaderd door deze verdachte en heeft de volgende vragen:



* Weet u wie deze verdachte is?

* Bent u ook lastig gevallen of aangerand, maar heeft u dit nog niet bij de politie gemeld?



Meldt u dit dan s.v.p. alsnog. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of via een contactformulier.



Indien u overige informatie heeft over deze verdachte, verzoeken wij u dit te melden via het meldformulier op internet of telefonisch via telefoonnummer 0900-8844 .