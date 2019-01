Inbrekers op heterdaad betrapt

De inbrekers verschaften zich met grof geweld met een breekijzer toegang tot de achterzijde van een woning. Ze namen diverse persoonlijke eigendommen en apparatuur mee. Ze zijn direct na de inbraak op de Beneluxbaan door de politiemensen, die in burger in de wijk surveilleerden, in de kraag gevat. Op dat moment hadden ze de gestolen spullen nog in hun bezit.