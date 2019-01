Inbrekers stelen tas uit woning, politie zoekt getuigen

Omstreeks 01.00 uur werd de bewoonster wakker en zag twee mannen in de kamer. Beiden droegen een bivakmuts. Zij riepen dat ze geld wilden en namen de handtas van het slachtoffer mee. Daarna renden ze de woning uit. Later bleek dat de ruit van de tuindeur was verbroken.

De recherche van bureau Scheveningen zoekt getuigen en is op zoek naar de handtas die is weggenomen. De kans bestaat dat de inbrekers deze tas hebben weggegooid. Het gaat om een zwarte handtas met daarop glimmende zilveren opzet stukjes, een soort bling bling tas.

Heeft u iets gezien van deze inbraak of iets gehoord of weet u waar de gestolen tas is? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844, liever anoniem, dan via M 0800-7000.