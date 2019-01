Overvaller vlucht zonder buit weg

De man droeg donkere kleding en een zwarte hoed. Ook had hij een gekleurde bril op en een pakket bij zich. De politie begon na de melding direct een zoektocht en riep de hulp in van getuigen met een burgernetbericht. Help ons de verdachte te pakken. Heeft u misschien dinsdagochtend rond 11.45 uur iets gezien of gehoord dat te maken heeft met de overval? Of heeft u misschien camerabeelden of foto’s van het incident? Alle informatie is welkom, via 0900-8844 of als u liever anoniem blijft via 0800-7000. Ook kunt u onderaan het tipformulier invullen en meteen uw beelden uploaden.