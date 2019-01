Dodelijk ongeval

Op dinsdag 8 januari 2019 om 1.20 uur werden verschillende hulpdiensten naar de Cartografenweg gestuurd. Voorbijgangers hadden daar een man op straat aangetroffen die naast een motor lag. De man reageerde niet meer. Ambulancepersoneel, die als eerst ter plaatse was, trof inderdaad een levenloze man aan. Ze hebben de man nog gereanimeerd maar hij is daar ter plaatse overleden. De politie is direct een onderzoek gestart. Wat er precies is voorgevallen blijft onduidelijk maar er zijn geen aanwijzingen dat er andere partijen bij betrokken zijn. Het slachtoffer is een 35-jarige man uit Waalwijk.