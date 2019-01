Recherche zoekt wintersporters in onderzoek naar mishandeling

Job is op vrijdag 2 februari aan het werk en gaat die avond rond 23.00 uur met vrienden uit in een bar in het centrum van Kirchberg in Tirol. Daar krijgen ze ruzie met een enkele Nederlandse toeristen, die de kroeg worden uitgezet. Later komt het buiten opnieuw tot een confrontatie. Op de promenade langs het water raakt ook een derde groep Nederlanders betrokken. Jongens uit deze groep nemen het op voor Job en zijn vrienden en over en weer vallen klappen. Job weet in het tumult te ontkomen en na enige tijd lijkt de ruzie gesust. Tegen 1.00 uur die nacht wordt Job echter zeer zwaargewond aangetroffen op de Kitzbüheler-Straße. Hij wordt onder meer met breuken in zijn bovenbeen en zware verwondingen aan en in zijn hoofd opgenomen in het ziekenhuis.