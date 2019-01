Politie rondt onderzoek dreiging kerk af

Tijdens het vervolgonderzoek kwam de politie uit bij een man die zeer vasthoudend was in zijn verhaal. Hij had informatie over iemand die deze dreiging had geuit en had daar vervolgens melding van gedaan. Uit het uitgebreide politieonderzoek is inmiddels gebleken dat er geen sprake was van een serieuze dreiging. Niemand is in gevaar geweest.