Update Moezelhavenweg: Man aangehouden op verdenking van poging liquidatie

Deze 20-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij de uitvoering van dit misdrijf. Een dag na het incident werden reeds drie personen aangehouden. Eén zit momenteel nog in voorarrest. De twee andere personen bleken niet bij de poging liquidatie betrokken te zijn.



De verdachte die gisteren is aangehouden, betreft een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zal aanstaande vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verdachte is naar een cellencomplex overgebracht en in verzekering gesteld. Omdat hij in de volledige beperkingen zit, wordt er op dit moment niet meer informatie verstrekt.