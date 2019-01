Verdachte aangehouden na dodelijk schietincident

Meerdere getuigen meldden het schietincident bij de politie en vertelden daarbij dat de schutter na het schietincident wegvluchtte. Toegesnelde agenten troffen in de Netscherstraat het zwaar gewonde slachtoffer aan. Reanimatie door agenten en ambulance personeel mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed kort na het schietincident aan zijn verwondingen. In de omgeving werd de schutter niet meer aangetroffen. Direct daarna startten forensisch en tactisch rechercheurs in de omgeving een uitgebreid onderzoek. Enige tijd later meldde een 51-jarige man zich op een politiebureau. Hij is door agenten aangehouden als verdachte en wordt gehoord over zijn rol bij het schietincident.