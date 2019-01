Vermissing 13-jarige Max Douwes

Max is op zondagavond 23 december weggelopen vanuit een instelling van Bureau Jeugdzorg in Den Haag. Ook van zijn 51-jarige moeder is sinds 23 december niets meer vernomen. De politie doet sindsdien onderzoek naar de zaak en maakt zich grote zorgen om het welzijn van de jongen. Max is een blanke jongen van ongeveer 1.70m lang met stijl, halflang zwart haar en bruine ogen. Hij was op de dag dat hij wegliep gekleed in een donkere jas met een zwarte muts en liep op Nike-schoenen.