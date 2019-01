Bureau Rijnmond gaat vijfde seizoen in op RTV Rijnmond

Het nieuwe jaar had voor rapper Faisal Mssyeh (Feis) en zijn familie niet slechter kunnen beginnen. Nadat er vermoedelijk ruzie was ontstaan in een horecagelegenheid werd hij in de vroege ochtend van 1 januari op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam doodgeschoten. Ook zijn broer raakte levensgevaarlijk gewond. De politie is direct een zeer groot onderzoek gestart en er zijn nog veel vragen aan het publiek. Met name om beeldmateriaal.