Mannen aangehouden na vlucht in gestolen auto

Agenten kregen via ANPR, een systeem dat automatisch kentekens leest, een melding van een gestolen auto. Toen agenten de bestuurder op de Groene Kruisweg in Rhoon aan de kant wilde zetten voor een controle ging de bestuurder er vandoor. In Hoogvliet reed de auto tegen een boom, waarna twee mannen wegrenden. Een man kon snel aangehouden worden. De ander sprong in de sloot. Een agent loste een waarschuwingsschot en sprong achter hem aan toen de man niet stopte. De man raakte uit het zicht van de agent en verstopte zich in dichte rietkraag. Na meerdere waarschuwingen om tevoorschijn te komen, is de diensthond ingezet. De man werd door de hond in zijn bovenarm gebeten. Hij is na zijn behandeling in een ziekenhuis ingesloten op het politiebureau.