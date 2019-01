Zeeuws-Vlaamse agenten stuiten op twee drugsincidenten

Woensdagmorgen vroeg rond 1.15 uur zagen agenten in de Kloosterstraat in Biervliet een auto vreemd op de weg staan. Bij de auto met een Belgisch kenteken hoorden twee mannen. Ook deze agenten roken een sterke henneplucht. In de auto troffen ze inderdaad hennep aan, deze werd in beslag genomen. De mannen, beiden 21 jaar en zonder vaste woon- of verblijfplaats, werden aangehouden. Ze zijn voor verder onderzoek ook naar een politiecellencomplex gebracht en zitten nog vast. Na onderzoek bleek het om bijna twee kilogram hennep te gaan.