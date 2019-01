Zeeland

In een woning aan de Diepenbrockstraat in Terneuzen trof de politie 200 hennepplanten aan. In IJzendijk aan de Blindewijk vonden agenten 105 hennepplanten.

Brabant

In Klundert aan ’t Noorseplein zijn 150 hennepplanten in beslag genomen, en in Stampersgat werden negen planten aangetroffen. In Roosendaal stuitte de politie in een woning aan de Barietdijk op een drogerij met bijna 4 kilo gedroogde hennep en ruim een kilo hasj. In een woning aan de Ambrozijnberg zijn 216 hennepplanten en bijna 6 kilo gedroogde hennep in beslag genomen. En in Waalwijk vond de politie ongeveer 2,4 kilo gedroogde hennep in een woning aan de Ds. Louwe Kooymanslaan.

Er zijn geen aanhoudingen verricht.