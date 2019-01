Jonge vrouw slachtoffer zedenmisdrijf

Hebt u het drietal zondagmiddag 6 januari jl. tussen 15.00 en 16.15 uur in bovengenoemde straten zien lopen en nog niet gesproken met het onderzoeksteam? Deel uw informatie dan via 0900 8844 of via het Politie WhatsApp nummer 06 12007006. Belt u liever anoniem? Bel dan 0800 7000 of vul het tipformulier in. Vermeld bij uw reactie zaaknummer 2019005337.