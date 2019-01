Overvallen, woninginbraak en diefstal handtas in Bureau Brabant

Op 24 juli 2018 deed een vrouw boodschappen bij de Jumbo aan de Helftheuvelpassage in Den Bosch. De handtas had ze aan haar winkelwagen gehangen. Even later was haar tas weg. Op de beelden is te zien dat er kort achter de aangeefster twee vrouwen liepen. Ze liepen even uit beeld maar later kwamen ze terug. Een van hen had op dat moment de handtas van de aangeefster toen bij zicht,. Beide vrouwen liepen vervolgens de winkel uit.