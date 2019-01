Flinke boete voor valse kentekenplaten

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur zagen de auto omstreeks 21.00 uur rijden en bij controle in de politiesystemen bleek dat de auto waarvoor het dat kenteken was afgegeven, sinds oktober 2018 zou zijn geëxporteerd. De bestuurder kreeg een stopteken en op parkeerplaats Sandelingen-Oost stelden de agenten een nader onderzoek in. Ze zagen al snel dat de gele kentekenplaten vals waren. De witte exportkentekenplaten die in oktober waren verstrekt om de auto te exporteren lagen nog in de auto.

Na overleg met het openbaar ministerie werd de bestuurder een boete van 700 euro opgelegd voor het rijden met valse kentekenplaten. Omdat de bestuurder dit bedrag niet kon voldoen is de auto, tot de boete is voldaan, in beslag genomen,