Overval bewoonster Leemwierde

Rond 02.30 uur werd de vrouw overvallen door twee daders bij de woning. Zij eisten geld van het slachtoffer. Daarbij werd geweld gebruikt door de daders. De vrouw wist het tweetal de woning uit te krijgen, waarop de daders er in onbekende richting vandoor gingen. De vrouw moest voor behandeling naar het ziekenhuis en deed later aangifte. Er is weinig bekend over het signalement van de daders, wel is bekend dat het om twee mannen gaat.

De politie doet onderzoek en roept getuigen of personen met meer informatie op om contact op te nemen met de recherche in Almere via tel. 0900-8844. Anoniem melden kan ook via tel. 0800-7000.