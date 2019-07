Getuigen gezocht van beroving telefoon

Ongeveer acht meisjes en jongens in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar waren in het Noorderpark (onderdeel Gagelbos) in een natuurplas aan het zwemmen. Rond 18.30 kwam een groep jongens aanlopen uit de richting van Overvecht. Het gaat om 10 jongens in de leeftijd van 8 t/m 16 jaar met een licht getinte huidskleur. Eén van de jongeren was donkergetint. Ze bedreigden de zwemmers en wisten een telefoon afhandig te maken van één van hen. Daarop liep de jongens weer weg in de richting van Overvecht en werd de politie gebeld.

De politie zoekt getuigen en mensen met meer informatie. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de politie via tel. 0900-8844 of anoniem melden kan ook via 0800-7000.