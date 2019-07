Getuigen gezocht van steekincident

Rond 12.00 uur ontstond een conflict op de kruising Chrysantstraat met de Boerendijk tussen een 60-jarige automobilist uit Zoetermeer en een nog onbekende fietser. Iets verderop van de kruising – op de Chrysantstraat - liep het verkeersconflict uit op een steekincident, waarbij de automobilist gewond raakte. De fietser ging ervandoor, terugfietsend naar de kruising. Het slachtoffer is met een steekwond opgenomen in het ziekenhuis voor verdere behandeling.

Signalement dader

Er is een duidelijk signalement bekend van de fietser: Het is een man van rond de 40 jaar oud, hij is blank, heeft een tenger postuur en is rond de 1.80 m lang. De man is kaal en draagt een blond sikje. Hij was geheel in het zwart gekleed met uitzondering van een zwart T-shirt met op de voorzijde een grote applicatie van een wit doodshoofd. Verder hebben zijn zwarte schoenen, cremekleurige zolen. De dader fietste op een zwarte, elektrische damesfiets met aan de achterzijde een accu en de fiets heeft een zwarte fietsmand.

De politie roept getuigen of mensen die de man menen te herkennen om contact op te nemen met de politie in Woerden via tel. 0900-8844. Anoniem melden kan via tel. 0800-7000.