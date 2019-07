Getuigenoproep zieke en overleden honden in Diemerbos

De politie doet onderzoek naar een mogelijke oorzaak. Daartoe komt de politie graag in contact met hondenbezitters wiens hond recent ziek is geworden na een bezoek aan het Diemerbos. Ook mensen die wellicht informatie hebben over een mogelijke bron van de zieke dieren wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.

Foto: Staatsbosbeheer