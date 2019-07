Getuigen mishandeling gezocht

De drie slachtoffers reden zondagavond 30 juni rond 23.00 uur in een auto op de Jacob Catsstraat toen zij afsloegen naar de Waterloostraat. Daar reed een blauwe caddy, met daarin twee mannen, de auto van de slachtoffers tegemoet en stopte vlak voor hen. De twee mannen stapten uit en liepen op de auto van de slachtoffers af. Door het open raam van de auto begonnen de twee mannen de bestuurder te slaan. Vervolgens kregen ook de andere twee inzittenden rake klappen van de mannen. Voordat de verdachten ervandoor gingen, brachten zij nog enkele vernielingen aan bij het voertuig. Later op de avond kon een 24-jarige verdachte uit Den Haag worden aangehouden. De andere verdachte is nog spoorloos.



Signalement verdachten



Man 1

170 à 180 cm lang

Licht getinte huidskleur

Gespierd postuur

Kort krullend opgeschoren haar en kort geschoren baard



Man 2

180 à 190 cm lang

Gespierd postuur

Licht getinte huidskleur

Kort opgeschoren haar



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van de mishandeling en vernieling of met mensen die op een andere wijze over informatie beschikken. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.