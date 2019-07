Opvallend onopvallend gedrag leidt naar groot bedrag

Rotterdam - Het was prachtig weer vrijdag, maar een 44-jarig man uit Den Haag en een 33-jarige Hoogvlieter kwamen waarschijnlijk niet voor de zon en een verfrissende duik naar het Nessestrand. Het viel agenten op dat ze enorm hun best deden om geen aandacht te trekken, maar toen ze uiteindelijk in hun auto stapten ontkwamen ze niet aan de controle. In de auto lagen enkele tienduizenden euro's verstopt.