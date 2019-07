Politie zoekt getuigen brand Oudedijk

De brand ontstond in de nacht van woensdag op donderdag rond 3.00 uur. Omwonenden belden de brandweer, maar gingen meteen zelf aan de slag met emmers waters en brandblussers. Dit voorkwam erger. De brand was snel onder controle. De politie is een onderzoek gestart, omdat het vermoedelijk om brandstichting gaat.

Alle informatie is welkom

Door een getuige werd gezien dat er dichtbij de brand iemand op een scooter wegreed. De politie wil graag weten wie deze persoon is. Kent u deze persoon, bent u dit of heeft u overige informatie over deze scooterrijder, dan is deze informatie zeer welkom. Heeft u wellicht camerabeelden én nog niet met de politie gesproken, meld het ons op 0900-8844 of als u liever anoniem blijft op 0800-7000. Ook kunt u het tipformulier onderaan invullen.