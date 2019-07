Aangehouden na bedreiging Axel

Daar aangekomen zagen ze dat een man op de grond onder controle werd gehouden door buurtbewoners. Dit bleek de verdachte van de bedreiging te zijn. De 38-jarige inwoner van Axel is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij de nacht heeft doorgebracht. Vandaag wordt de man verder gehoord door rechercheurs.

In de tussentijd tekenden de aanwezige agenten verklaringen op van getuigen en is er een aangifte opgenomen van de persoon die bedreigd was. Het mes waarmee gedreigd zou zijn is aangetroffen en in beslag genomen door de politie. De aangehouden verdachte bleek te hebben gedronken.