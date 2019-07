Fietsenwinkel leeggehaald

Maandag 1 juli 2019 ontvingen wij een melding dat er ingebroken was bij een fietsenwinkel aan de Aabe-straat in Tilburg. Bij de inbraak zijn meer dan 30 fietsen weggenomen. Naast de gestolen fietsen is ook een zeer grote hoeveelheid losse accu’s buitgemaakt. Hoe de inbreker(s) precies zijn binnengekomen is nog niet duidelijk. Wij starten vandaag dan ook met een onderzoek naar de daders om deze zaak op te lossen.

Heeft u afgelopen weekend, van zaterdag nacht tot maandag ochtend, een verdachte situatie gezien, wellicht een grote bus of kleine vrachtwagen of heeft u andere informatie voor ons?

Wij komen graag met u in contact. Contact opnemen kan:

- via de banner onder dit bericht

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)