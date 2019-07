Politie treft drugs aan na inbraakmelding

Agenten zijn ter plaatse gegaan om poolshoogte te nemen. In de woning troffen zij een hennepkwekerij in aanbouw aan. Alle goederen die te maken hebben met de kwekerij zijn in beslag genomen. Ook werd door de agenten ruim een kilo hasj en ongeveer 1,4 kilo gedroogde henneptoppen aangetroffen en in beslag genomen.

De zaak is in onderzoek. Er is nog geen verdachte aangehouden. Alle in beslag genomen goederen zullen ter vernietiging worden aangeboden.