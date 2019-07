Oproep aan verdachten van vernielingen

Zowel zaterdag 25 als zondag 26 mei zijn er tussen 14.00 en 18.00 uur diverse vernielingen gepleegd aan de Brede Maatschappelijke Voorziening gelegen aan de Mgr. Nolensstraat in Hoensbroek. Airco’s, zonnepanelen, camera’s en zelf het dak van het pand waren meermaals het onderwerp van vernielingen. Deze zijn gepleegd door een groep van jongeren die ogenschijnlijk nog minderjarig zijn.



Openbaar maken camerabeelden

In het onderzoek naar de vernielingen zijn beelden veilig gesteld waarop de verdachten duidelijk zichtbaar zijn. Aangezien zij waarschijnlijk nog minderjarig zijn, geeft de politie de verdachten de kans zichzelf te melden. Wanneer na veertien dagen blijkt dat daar geen gehoor aan gegeven is, worden de camerabeelden openbaar gemaakt en wordt op die manier de hulp van het publiek ingeschakeld om de identiteit van de verdachten te achterhalen.



Signalement

Om deze oproep kracht bij te zetten, wordt er nu wel al meer informatie over het signalement van drie verdachten gedeeld:

Jongen, gezet postuur, zwart haar, licht getint, donkerblauwe jas, zwarte broek, zwarte schoenen

Jongen, brildragend, bruin haar, draagt pet met wit-bruin geruit motief, witte jas met donkerblauwe/grijze mouwen en donkerblauwe/grijze streep over schouders, zwarte schoenen met witte accenten en een zwarte trainingsbroek met drie rode verticale strepen op de broekspijpen

Meid, donkere jeans, zwarte schoenen met witte accenten, zwarte jack, grijs shirt met witte en rood/roze accenten, langer donker haar, gedragen met een scheiding in het midden

Meld je

Ken of ben jij een van de verdachten? Of was je misschien getuigen van de vernielingen die 25 en 26 mei aangericht zijn? Meld je via 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).