Vier autobedrijven verdacht van btw-fraude en faciliteren witwassen bij export van auto’s

De auto’s die werden verkocht door de autodealers zijn vermoedelijk op papier geëxporteerd naar fictieve autobedrijven in onder meer Italië, Hongarije en Roemenië. Die fictieve bedrijven worden ook wel ‘ploffers’ of ‘missing traders’ genoemd. Ze zouden op naam staan van een zogenaamde katvanger. In werkelijkheid zouden de auto’s rechtstreeks geleverd zijn aan autohandelaren in Duitsland die de auto’s verkochten op de Berlijnse automarkt.



Indien een bedrijf weet of had moeten weten dat hij levert aan een ‘ploffer’ in het buitenland, heeft hij geen recht op toepassing van het nultarief bij export. Als hij dit toch doet, en ook op zijn btw-aangifte vermeldt, is dat strafbaar.