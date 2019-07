Onderzoek overval pizzeria in Groningen

Groningen - De politie onderzoekt een overval op een pizzeria aan de Nieuwe Ebbingestraat. Zondagavond 30 juni omstreeks 23.50 uur pleegden twee daders deze overval. Ze kwamen de zaak binnen via de achterdeur. Bij de overval zou gebruik gemaakt zijn van een vuurwapen en een mes. Het is nog niet bekend of er iets is buit gemaakt. De twee daders zijn na de overval weggerend in de richting van het Noorderplantsoen.