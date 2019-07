Verdachte inbraak botst op politie

Rotterdam - Een verdachte van een inbraak is vannacht door de politie aangereden. De 44-jarige Rotterdammer zou hebben ingebroken in een speeltuin aan de Van Enckevoirtlaan in Rotterdam en was er op een fiets vandoor gegaan. In zijn vlucht werd hij geraakt door een politie-auto. De man is naar het ziekenhuis gebracht en ligt op de IC. In de omgeving van het ongeval werd een kassalade gevonden.